Общество 24.10.2025 в 15:13

Из-за массового отравления в Улан-Удэ прикрыли ООО «Восток»

Пока их деятельность приостановлена на 90 суток
Текст: Елена Кокорина
Из-за массового отравления в Улан-Удэ прикрыли ООО «Восток»

В Бурятии на 90 суток приостановлена деятельность ООО «Восток», изготавливающего готовую пищевую продукцию. Причиной тому явились грубейшие нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые привели к массовому отравлению улан-удэнцев.

По данным минздрава республики на 24 октября зарегистрировано 165 случаев и 92 из них – дети.

- На предприятии ежедневно изготавливалась 227 наименований продукции общим весом 2,5 тонны, которая распределялась по торговым точкам сети «Николаевский». На предприятии отсутствовало централизованное горячее водоснабжение, производственные ванны не были подключены к системе водоснабжения, производственные цеха находились в антисанитарном состоянии, не проводился входной контроль качества и безопасности пищевой продукции, нарушались условия хранения. Были недостаточно обеспечены условия для соблюдения личной гигиены работниками, - сообщают в Службе судебных приставов республики.

Решением суда деятельность предприятия приостановлена, двери организации опечатаны. Соблюдение требований исполнительного документа будет проконтролировано судебными приставами.

Фото: УФССП по РБ

отравление

