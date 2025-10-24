В Бурятии школьники-трудяги выиграли минитрактор

Сегодня в Улан-Удэ на выставке «БайкалАгро» (0+) наградили победителей Республиканского смотра-конкурса учебных опытных участков. Призы ученикам агроклассов вручили глава Бурятии Алексей Цыденов и директор свинокомплекса «Восточно-Сибирский» Александр Чухломин.

Как отметили в минсельхозпроде региона, главную награду, многофункциональный минитрактор «Агромаш МТ-110», выиграла Хамнейская средняя школа Закаменского района. Техника способна выполнять более 20 различных операций – от посадки картофеля до уборки снега.

В общеобразовательном учреждении в этом году собрали 19,5 тыс. тонн картофеля и более 10 тонн капусты. Также там есть свой аптекарский огород.

Призерами конкурса стали Новозаганская школа Мухоршибирского района (приз 40 тыс. руб.), Улекчинская СОШ Закаменского района (20 тыс. руб.) и Гашейская СОШ Мухоршибирского района (10 тыс. руб.).

«Победители определялись по комплексу критериев, включая исследовательскую работу, валовые показатели выращенной продукции и участие в аграрных мероприятиях», - отметили в профильном министерстве.