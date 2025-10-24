Прокуратура Бурятии засудила работодателя за подростка

Несовершеннолетний житель республики заключил с компанией договор гражданско-правового характера. Фактически он работал в качестве разнорабочего. Однажды на производстве он получил травму кисти.

В районном суде интересы несовершеннолетнего представлял адвокат. Он заявил об отказе от иска, пояснив, что несовершеннолетний не считает отношения трудовыми, так как хотел подзаработать. Ни он, ни его законный представитель не обращались к прокурору с просьбой об обращении в суд в его интересах, а ответчик материально помогает мальчику.

Районный суд прекратил производство по делу в связи с принятием отказа от иска.

Не согласившись с прекращением производства по делу, прокурор района обратился в Верховный суд с представлением, в котором просил возобновить производство по делу.

Обращаясь в суд с иском в интересах несовершеннолетнего, прокурор района просил признать сложившиеся между подростком и юридическим лицом отношения трудовыми, обязать ответчика внести в трудовую книжку запись о приеме на работу, произвести предусмотренные отчисления в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

По результатам рассмотрения представления прокурора Верховный суд пришел к выводу о том, что отказ представителя истца от иска не отвечал интересам несовершеннолетнего. Определение районного суда отменили и направили дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.





Фото: "Номер один"