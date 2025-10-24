В Улан-Удэ после первого снега на дороги вышли семь пескоразбрасывателей

В Улан-Удэ выпал первый снег, что ознаменовало начало зимнего сезона для города. На улицах работают семь пескоразбрасывателей. На спусках, подъемах дорог и тротуаров установят 130 ящиков с песком, сообщили в мэрии.

Подсыпка идет на наиболее опасных участках – крутых спусках, поворотах и подъемах, мостах, перекрестках, остановках общественного транспорта, тротуарах, подъездных путях к социальным объектам.

Водителей просят соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

Сообщить о необходимости подсыпки участка можно через чат-бот в Телеграме: @dispmbukbu_bot.