Общество 24.10.2025 в 15:52
В Бурятии закрыли Пыхту
Там идет сильный снегопад
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии из-за снегопада закрыто движение через перевал Пыхта в Прибайкальском районе. Об этом сообщили в ГИБДД.
«В связи с ухудшением дорожной обстановки и выпадением снежных осадков ограничено движение для всех видов транспорта. Посты ГИБДД выставлены на выезде из Улан-Удэ и Турунтаево. Уважаемые автомобилисты, воздержитесь от поездок в данном направлении», - обратились к водителям в Госавтоинспекции.
Напомним, снег идет и на перевале Мандрик. Из-за этого там затруднено движение грузовиков. Сейчас на трассе работает дорожная техника.
