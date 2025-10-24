Общество 24.10.2025 в 16:22

У Бурятии появилась собственная витрина на Wildberries

Там собраны товары от производителей республики
A- A+
Текст: Андрей Константинов
У Бурятии появилась собственная витрина на Wildberries
Фото: архив «Номер один»
Wildberries расширила раздел «Сделано в России» на маркетплейсе до 74 витрин российских регионов. Сегодня, 24 октября, на сайте и в приложении Wildberries появился подраздел для предпринимателей из Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Специальные витрины, на которых собраны товары от региональных производителей, помогут пользователям с легкостью сориентироваться в ассортименте, выбрать продукцию, созданную местным бизнесом, и открыть новые локальные бренды.

«Запуск витрин для предпринимателей Дальнего Востока - важный шаг для перехода местного бизнеса, в том числе созданного при господдержке, с локального на федеральный уровень. Только за 2024 год количество дальневосточных продавцов на маркетплейсе увеличилось на 18%, а продажи выросли на 57%. Вместе с продвижением дальневосточной продукции витрины способствуют знакомству миллионов россиян с самим регионом. Наряду с витринами «Сделано в России», важным механизмом поддержки дальневосточных брендов является «Платформа роста», в развитии которой мы также участвуем. Программа нацелена на помощь малому и среднему бизнесу и повышение предпринимательской активности в регионе», - сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Как отметили в правительстве Бурятии, данная инициатива направлена на поддержку российских производителей, предоставляя им дополнительную возможность привлечь внимание к своим товарам и повысить продажи. 

«Раздел уже стал той площадкой, где отечественные бренды смогут подчеркнуть качество и уникальность своей продукции», - сообщили в правительстве РБ.

Подборки товаров производителей для региональных витрин на Wildberries собраны совместно с отделениями «Опоры России» и центрами «Мой бизнес».

Любой производитель, зарегистрированный на маркетплейсе Wildberries, может самостоятельно подать заявку на вступление в раздел «Сделано в России» через портал продавца. Главный критерий отбора – товары бренда должны быть оригинальными и произведены в указанном регионе. Каждый запрос рассматривается в течение 30 дней.
Теги
маркетплейс

Все новости

Известные супруги-фермеры обчистили бюджет Бурятии на 33 млн рублей
24.10.2025 в 17:02
В Монголии бараны и кони вытоптали пастбища
24.10.2025 в 16:31
У Бурятии появилась собственная витрина на Wildberries
24.10.2025 в 16:22
В Улан-Удэ после первого снега на дороги вышли семь пескоразбрасывателей
24.10.2025 в 15:52
В Бурятии закрыли Пыхту
24.10.2025 в 15:52
70 борцов собрались на турнире в Улан-Удэ
24.10.2025 в 15:42
Прокуратура Бурятии засудила работодателя за подростка
24.10.2025 в 15:26
В Бурятии школьники-трудяги выиграли минитрактор
24.10.2025 в 15:24
Из-за массового отравления в Улан-Удэ прикрыли ООО «Восток»
24.10.2025 в 15:13
Житель Бурятии едва не укокошил приятеля табуреткой
24.10.2025 в 14:57
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В Монголии бараны и кони вытоптали пастбища
Выпас 130 миллионов голов скота привёл к деградации почв и опустыниванию
24.10.2025 в 16:31
В Улан-Удэ после первого снега на дороги вышли семь пескоразбрасывателей
Подсыпка идет на наиболее опасных участках
24.10.2025 в 15:52
В Бурятии закрыли Пыхту
Там идет сильный снегопад
24.10.2025 в 15:52
Прокуратура Бурятии засудила работодателя за подростка

Паренек трудился разнорабочим и получил травму кисти

24.10.2025 в 15:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru