У Бурятии появилась собственная витрина на Wildberries

Wildberries расширила раздел «Сделано в России» на маркетплейсе до 74 витрин российских регионов. Сегодня, 24 октября, на сайте и в приложении Wildberries появился подраздел для предпринимателей из Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства РБ.Специальные витрины, на которых собраны товары от региональных производителей, помогут пользователям с легкостью сориентироваться в ассортименте, выбрать продукцию, созданную местным бизнесом, и открыть новые локальные бренды.«Запуск витрин для предпринимателей Дальнего Востока - важный шаг для перехода местного бизнеса, в том числе созданного при господдержке, с локального на федеральный уровень. Только за 2024 год количество дальневосточных продавцов на маркетплейсе увеличилось на 18%, а продажи выросли на 57%. Вместе с продвижением дальневосточной продукции витрины способствуют знакомству миллионов россиян с самим регионом. Наряду с витринами «Сделано в России», важным механизмом поддержки дальневосточных брендов является «Платформа роста», в развитии которой мы также участвуем. Программа нацелена на помощь малому и среднему бизнесу и повышение предпринимательской активности в регионе», - сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.Как отметили в правительстве Бурятии, данная инициатива направлена на поддержку российских производителей, предоставляя им дополнительную возможность привлечь внимание к своим товарам и повысить продажи.«Раздел уже стал той площадкой, где отечественные бренды смогут подчеркнуть качество и уникальность своей продукции», - сообщили в правительстве РБ.Подборки товаров производителей для региональных витрин на Wildberries собраны совместно с отделениями «Опоры России» и центрами «Мой бизнес».Любой производитель, зарегистрированный на маркетплейсе Wildberries, может самостоятельно подать заявку на вступление в раздел «Сделано в России» через портал продавца. Главный критерий отбора – товары бренда должны быть оригинальными и произведены в указанном регионе. Каждый запрос рассматривается в течение 30 дней.