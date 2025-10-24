В Монголии бараны и кони вытоптали пастбища

В рамках Недели ООН, посвященной 80-летию Организации Объединённых Наций, 23 октября состоялась встреча на тему «Пастбищное животноводство и Монголия».

На мероприятии обсуждалось текущее состояние пастбищного животноводства, вызовы, возможности, совместные решения и укрепление партнёрских отношений для поддержки комплексного управления земельными ресурсами, устойчивого животноводства и увеличения экспорта. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Выступая на мероприятии, руководитель Управления политики и координации в области животноводства и генетических ресурсов Ц. Мунхнасан отметил: «Генеральная Ассамблея ООН объявила 2026 год Международным годом пастбищных угодий и скотоводов. Эта инициатива была предложена правительством Монголии, и наша страна играет в ней ведущую роль. Её цель – привлечь внимание лиц, принимающих решения во всём мире, к управлению пастбищами и устойчивому развитию кочевого животноводства. Деградация пастбищ стала региональной и глобальной проблемой, затрагивающей не только Монголию. На засушливые земли приходится примерно 54% общей площади суши в мире. Деградация пастбищных угодий в этих регионах представляет серьезную угрозу. Однако в настоящее время поголовье скота достигло 130 миллионов, что превышает допустимый предел. Это один из основных факторов, серьёзно влияющих на деградацию пастбищ и баланс экосистем».