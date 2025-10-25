Общество 25.10.2025 в 09:33

Ночью в Улан-Удэ работала спецтехника

Коммунальные службы очищали дороги
Текст: Татьяна Жамсуева
Ночью в Улан-Удэ работала спецтехника
Фото: ТГ канал Комбинат по благоустройству УУ

Ночью улан-удэнские коммунальщики вышли со спецтехникой, чтобы очистить дороги от снега. В связи с погодой, к вечеру на отдельных участках образовалась наледь из-за растаявшего снега. Дорожные службы продолжают обрабатывать опасные участки. Задействовано шесть пескоразбрасывателей. 

Жителей Бурятии призывают быть предельно внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, чтобы избежать аварийных ситуаций. Берегите себя и своих близких.

КБУ снег

