Ночью в Улан-Удэ работала спецтехника

Ночью улан-удэнские коммунальщики вышли со спецтехникой, чтобы очистить дороги от снега. В связи с погодой, к вечеру на отдельных участках образовалась наледь из-за растаявшего снега. Дорожные службы продолжают обрабатывать опасные участки. Задействовано шесть пескоразбрасывателей.

Жителей Бурятии призывают быть предельно внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, чтобы избежать аварийных ситуаций. Берегите себя и своих близких.