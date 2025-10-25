Общество 25.10.2025 в 10:23

В Иркутской области насчитывается свыше 8000 «серых» майнеров

Депутаты Госдумы провели круглый стол по проблемам нехватки электроэнергии в области
Текст: Иван Иванов
24 октября в правительстве Иркутской области состоялся круглый стол комитета Государственной Думы по энергетике на тему «О перспективах развития электроэнергетики в Иркутской области и соседних регионов: тарифная политика, майнинг и вопросы техприсоединения промышленных, социальных объектов и жилья». Об этом сообщает портал Irk.ru. В мероприятии приняли участие заместители министра энергетики России Евгений Грабчак и Петр Конюшенко, представители законодательной и исполнительной власти, руководители профильных компаний и организаций энергетической отрасли и ведущие отраслевые эксперты.

Участники отмечали, что массовое строительство домов с низкой энергоэффективностью приводит к повышенной нагрузке на сети и высоким затратам граждан на отопление. Особую остроту этой проблеме придает упрощенная процедура ввода домов в эксплуатацию, не предусматривающая контроля качества теплоизоляции.

Также членам делегации представили данные о развитии «серого» майнинга в регионе, который создает запредельную нагрузку на сети 0.4 кВ, приводя к ускоренному износу оборудования и массовым отключениям. По оценкам, в регионе насчитывается свыше 8000 «серых» майнеров. Для решения проблемы требуется внесение изменений в федеральное законодательство для определения такого майнинга как правонарушения и наделения контролирующих органов полномочиями по его пресечению.

В центре внимания участников оказалась проблема нелегального майнинга, который получает распространение в регионах с низкими тарифами на электроэнергию. Эксперты отмечали, что существующие законодательные меры недостаточно эффективны против «серого» майнинга, при этом затрагивают интересы легального бизнеса. В ходе дискуссии обсуждались возможные пути решения проблемы, включая создание специализированных дата-центров и реестра майнингового оборудования.

