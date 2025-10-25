Общество 25.10.2025 в 14:05

Улан-Удэнский торгово-экономический техникум отметил 95-летие

Депутаты Горсовета оценили вклад образовательного учреждения в экономику Бурятии
Текст: Макар Захаров
Улан-Удэнский торгово-экономический техникум отметил 95-летие
Фото «Номер один»

История Улан-Удэнского торгово-экономического техникума началась еще в 1930 году, когда в городе Троицкосавске открылся кооперативный техникум с трехгодичным сроком обучения. Решение о его создании приняли Совет Народных Комиссаров и Правление Центросоюза СССР. Первых студентов набирали тогда всего на два отделения: планово-экономическое и учетное.

В годы же войны многие преподаватели и учащиеся ушли на фронт. Несмотря на это, техникум не прекращал работу. В его стенах разместился госпиталь для раненых бойцов, а занятия продолжались в неприспособленных помещениях. Не хватало мебели, оборудования и учебников, но учреждение продолжало готовить кадры для нашей республики, бросая все силы на поддержку страны в трудную минуту.

После войны жизнь техникума начала меняться: контингент студентов рос, открылось заочное отделение, улучшалась материальная база. Но настоящим испытанием для учебного заведения стали 90-е годы.

«Это учреждение – частное и никогда не получало государственного финансирования. Сегодня у него хороший этап: много студентов, есть возможности для развития. Но были и тяжелые времена. Я это помню, когда сам работал директором профессиональной образовательной организации в 90-е, в 2000-е, – делится воспоминаниями депутат Анатолий Белоусов. – Огромное спасибо надо сказать учредителю торгово-экономического техникума – Буркоопсоюзу, который не бросил его. Потому что я понимаю, что в умах руководителей было: «А что делать?». Денег нет, детей нет, а учреждение держится лишь за счет того, что студенты оплачивают свое обучение сами».

За долгие годы работы техникум подготовил тысячи специалистов для экономики республики и страны. Качество их подготовки подтверждают награды: диплом лауреата конкурса «Лучшие техникумы Российской Федерации – 2019» и высшая награда Центросоюза – орден «За вклад в развитие потребительской кооперации России».

«Улан-Удэнский торгово-экономический техникум готовит настоящих профессионалов для системы потребительской кооперации, банковских услуг, коммерческих структур, даже для нашей системы МВД, – подчеркивает Белоусов. – Это значимое учебное заведение, и я поздравляю коллектив с тем, что они мужественно выстояли в самые сложные годы».

Крепкие традиции здесь формировались десятилетиями усилиями нескольких поколений педагогов. Сегодня их дело продолжает сплоченный коллектив, который использует в обучении передовые технологии.

«Студенты идут в ногу со временем. Нам было интересно увидеть, как будущие бухгалтеры осваивают программу 1С и даже основы искусственного интеллекта. Главное – они горят своими проектами, рассказывают о них с интересом, – делится впечатлениями председатель Улан-Удэнского Горсовета Чимит Бальжинимаев. – Нам также продемонстрировали мастер-классы банковского дела, используемое ими современное оборудование и пр. Я считаю, что это очень правильный подход. Он демонстрирует, что техникум развивается. За 95 лет учреждение действительно достигло больших успехов, и мы это видим».

В рамках праздничной программы почетными грамотами, благодарственными письмами и орденами наградили тех, кто стоял у истоков техникума, и тех, кто сегодня пишет новые страницы его истории.

«От всей души поздравляем коллектив учебного заведения со столь знаменательным событием – с 95-летием!», – подытожил Чимит Бальжинимаев. – «Улан-Удэнский торгово-экономический техникум – драйвер развития торговли и экономики нашей республики, ваши выпускники очень востребованы. Все работодатели об этом знают и с нетерпением ждут ваших абитуриентов к себе на работу. Мы еще раз поздравляем педагогический состав, желаем удачи, успехов, крепкого здоровья. Пусть техникум и дальше развивается! С юбилеем!».

«Мы очень рады присутствовать на юбилее техникума экономики, торговли и права. Это образовательное учреждение с большой историей, которое подготовило внушительное количество ценных кадров для Бурятии. Очень приятно, что сквозь века сохранены традиции высокого качества образования. Мы желаем дальнейшего процветания техникуму и поздравляем его ветеранов», – подвел итоги депутат Горсовета Цырен Жамсуев.

