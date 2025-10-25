Общество 25.10.2025 в 14:46

Жителей Бурятии призывают не отдавать черных кошек

Пока не закончится Хэллоуин
Текст: Татьяна Жамсуева
Фото: freepik.com

Волонтеры в социальных сетях предупредили, что в преддверии Хэллоуина наблюдается повышенный интерес к черным кошкам. Их часто используют в ритуалах черной магии. Хэллоуин празднуется 31 октября и считается временем, когда стирается грань между миром живых и мертвых.

Ранее мы писали, что в Улан-Удэ местные жители не любят домашних животных черного цвета. На это обратили внимание в фонде помощи животным «Собака счастья». По их словам, в приюте находится много черных собак и кошек, которые не могут найти новых хозяев.

кошка

ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

