Жителей Бурятии призывают не отдавать черных кошек

Волонтеры в социальных сетях предупредили, что в преддверии Хэллоуина наблюдается повышенный интерес к черным кошкам. Их часто используют в ритуалах черной магии. Хэллоуин празднуется 31 октября и считается временем, когда стирается грань между миром живых и мертвых.

Ранее мы писали, что в Улан-Удэ местные жители не любят домашних животных черного цвета. На это обратили внимание в фонде помощи животным «Собака счастья». По их словам, в приюте находится много черных собак и кошек, которые не могут найти новых хозяев.