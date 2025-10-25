Вышел выпуск реалити-шоу «Ольга Вузова» про Бурятскую ГСХА

Реалити-шоу «Ольга Вузова» про Бурятскую ГСХА доступен для просмотра. В новом выпуске Ольга Бузова исследует целебные свойства лекарственных растений, извлекает эфирное масло из перечной мяты, печет оригинальный хлеб и осваивает стрельбу из настоящего лука.

Напомним, первый выпуск третьего сезона стартует с главного аграрного вуза страны — легендарной Тимирязевки, Российского государственного аграрного университета — Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева. Выпуски шоу из разных аграрных вузов по всей стране выходят каждую неделю на странице в официальной группе theGirl в VK с 1 сентября 2025 года. Проект реализуется Shkulev Hоlding при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.