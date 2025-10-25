Жительница Бурятии прошла в финал на президентском конкурсе

В Подмосковье, в мастерской управления «Сенеж», стартовал очный этап конкурса социальных архитекторов. На этом мероприятии заместитель руководителя администрации главы и правительства Бурятии Ирина Доржиева представила проект, направленный на социализацию и реабилитацию участников СВО, с учетом буддийских традиций. Из 7,5 тысяч участников она вошла в финал.

На открытии конкурса первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко подчеркнул важность социальных архитекторов в разработке новых идей и проектов. В свою очередь, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров, являющийся членом экспертного совета конкурса, отметил их роль в укреплении связи между государством и обществом.