В Улан-Удэ прошел День здоровья для участников СВО

Местом проведения Дня здоровья участника СВО стал недавно открывшийся корпус поликлиники в «сотых» кварталах г. Улан-Удэ. Там есть все диагностические службы, все полагающееся оборудование и т. д. И, к слову, в «сотых» проживает немало участников спецоперации. Участники спецоперации могли обследоваться у кардиолога, хирурга, невролога, уролога, травматолога, офтальмолога и других врачей. Можно было также пройти 12 видов исследований, необходимых в рамках обследования. Среди них - электрокардиография, электроэнцефалография, УЗИ пяти видов, флюорография, лабораторные скрининги, есть и исследование репродуктивного здоровья мужчин.

День здоровья посетили также участники СВО, которые готовятся к направлению в федеральные центры, на медицинскую реабилитацию.





Прием в рамках Дня был вне показаний, даже не имея каких-то отклонений в здоровье, участник СВО мог прийти для прохождения консультации.

Поликлиника расположена на избирательном округе депутата Народного Хурала Павла Федорова, который был среди организаторов этого Дня здоровья.

«Это наша общая идея. Мы ее обсудили, решили когда провести, какие специалисты необходимы, на кого распространить акцию. Сначала думали, что она будет охватывать участников, завершивших участие в СВО, уволенных. Но потом решили, что обязательно должны быть и действующие военнослужащие, которые находятся сейчас в отпуске или на лечении. Проведение Дня здоровья - командная работа», - отметил Павел Федоров.

Депутат уверен, что такие акции необходимы.

«Когда боец приезжает в отпуск на 12-14 дней, ему хочется провести больше времени со своей семьей, близкими людьми. А тут в рамках одного дня ребята без предварительных записей, без толкотни, с утра приходят, сдают анализы, проходят узких специалистов»,- сказал он, подчеркнув положительную роль подрастающего поколения - школьников-волонтеров из школы №35.

Ученики, в том числе, помогли с организации бесплатного питания. «Участники СВО, ветераны СВО могут после сдачи анализов, посещения врача подойти, выпить стакан чая или кофе, перекусить. Питание за свой счет организовала Батюкова Марина Сергеевна», - пояснил Павел Федоров.

Также депутат высоко оценил новый корпус поликлиники, в котором проходил День здоровья. Говоря о будущем, он высказался о том, что надо провести похожую акцию для детей погибших участников спецоперации.

Такая форма проведения, действительно, отличается отсутствием привычных формальностей и быстротой.

«Эта акция проходит в Октябрьском районе города, но мы принимаем всех желающих участников СВО независимо от прикрепления к нашей поликлинике», - отметила Виктория Колмакова, главный врач городской поликлиники №2, в начале акции.





Чем еще отличается День здоровья для участников СВО от привычной диспансеризации, которую проходят жители?

«Диспансеризация имеет определенную линейку диагностических и консультативных приемов. Во время этого Дня здоровья мы ее расширили», - пояснила главврач.

Ранения, контузии от ударной волны, психологическое напряжение от происходящего, ампутации... Боевые действия не проходят бесследно. Среди тех, кто пришел на День здоровья были, как действующие участники СВО, так и те, кто завершил свое участие в спецоперации. Были улан-удэнцы, жители сельских районов. То и дело по коридорам проходили ветераны СВО на костылях.

Информацию о проведении акции распространяли всеми возможными способами - от социальных сетей и сайтов до телефонных звонков, заранее спрашивали даже нужен ли кому-нибудь подвоз, отработали множество организационных моментов.

День здоровья для участников СВО специально провели в нерабочий день, в субботу — ведь немало участников спецоперации, вернувшись с нее, ведут трудовую деятельность «на гражданке».

Прием врачей и исследования предполагалось проводить с 8 до 14 часов, но в поликлинике сразу заверили, что если участники спецоперации будут продолжать приходить, то время продлят. В первые часы акции на нее пришло около 140 человек, в т. ч. порядка 50, не прикрепленных к поликлинике на постоянной основе. Никому не было отказано.

«На СВО я с самого начала. В настоящее время служу на северном направлении, ситуация стабильно напряженная, но наши земляки там действуют нормально. Сейчас нахожусь в небольшом отпуске. О проведении акции узнал от начальника медицинской службы части. У меня есть отклонения в здоровье - заболевания, травмы, ранения. Пользуясь случаем, прохожу обследование», - поделился один из действующих участников спецоперации.

Другой ветеран СВО Александр Санжиев, с которым мы поговорили, служил в одном из добровольческих формирований. Он человек в годах и офицер запаса. Из-за возраста его в ряды армии для участия в спецоперации уже не взяли, поэтому подписал контракт с добровольческим формированием и отправился в зону спецоперации. Был на Донбассе и среди сослуживцам известен под позывным Атаган.

«Атаган - это мой род»,- сказал Александр Санжиев.

Он высоко оценил такую форму проведения, как День здоровья для участников СВО.

«Я живу в районе и об акции узнал по Интернету. Так получилось, что как раз приехал в Улан-Удэ по делам и решил совместить их с обследованием, раз есть такая возможность. Сегодня здесь хочу пройти нескольких специалистов. Акция правильная и хотелось бы, чтобы ее проводили с какой-то регулярностью», - сказал он.

Участник СВО подтвердил то, что выходцы из Бурятии хорошо воюют. «Простые ребята, не жалея своих жизней, показали, как надо любить Родину», - сказал наш собеседник.

Одновременно он подтвердил большую помощь от людей. «Когда я в первый раз заходил, на позиции были фрукты на Новый год-2024. Туда даже привезли, представляете. Конечно, условия нелегкие, но когда такое видишь, дух боевой поднимается. А носки, которые вяжут... Я ребятам говорил - прижмите эти носки к себе, какая-то женщина или бабушка их вязала, ее аура будет вас охранять», - рассказал ветеран СВО.

Подобная акция для поликлиники уже вторая. Ранее прошла акция по расширенному скринингу по реабилитации. Очередная акция состоится, ориентировочно, в начале декабря и вновь по тематике реабилитации. Реабилитация — очень важная тема. «За неделю на медицинскую реабилитацию приходит около 20 ребят. Это кроме того, что участники СВО ездят от нас в федеральные центры реабилитации, много учреждений, куда мы направляем», - поделилась Виктория Колмакова.

Активную роль в подготовке акции сыграли общественники - филиал Фонда «Защитники Отечества», Ассоциация участников специальной военной операции, школьники.

«Помогают приглашать ребят, вовлекать ребят в обследования. Потому что, не скрою, есть такой момент, что не все готовы заботиться о своем здоровье. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем участникам специальной военной операции - поликлиники по всей республике ждут наших уважаемых участников, в приоритетном порядке проведем диспансерное наблюдение, диспансеризацию, все, что необходимо, будем обо всех заботиться», - сказала Евгения Лудупова, которая посетила акцию и проверила как проходит это