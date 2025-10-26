Улан-удэнцы через суд вернули незаконно списанные платежи за тепло

В Улан-Удэ суд обязал вернуть пенсионерам и инвалиду незаконно начисленные платежи за тепло. Факты неправомерного доначисления «ТГК-14» жильцам дома по ул. Димитрова платы за отопление выявила прокуратура республики.

- В течение почти трех лет управляющая компания и ТГК-14 не проводили работы по вводу в эксплуатацию преобразователя расхода тепловой энергии на системе горячего водоснабжения. В связи с его неисправностью в декабре 2024 г. ресурсоснабжающей организацией собственникам помещений дома доначислена плата на общую сумму свыше 54 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре Бурятии.

В интересах шести пенсионеров и одного инвалида прокурор района обратился в суд с исками о понуждении ресурсоснабжающей организации произвести перерасчет платы, исключив суммы доначисления, взыскании с нее и управляющей компании компенсации морального вреда.

В пользу граждан взыскано более 50 тыс. рублей.

