Общество 26.10.2025 в 15:37

Улан-удэнцы через суд вернули незаконно списанные платежи за тепло

Их размер составил свыше 50 тысяч рублей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнцы через суд вернули незаконно списанные платежи за тепло

В Улан-Удэ суд обязал вернуть пенсионерам и инвалиду незаконно начисленные платежи за тепло. Факты неправомерного доначисления «ТГК-14» жильцам дома по ул. Димитрова платы за отопление выявила прокуратура республики.

- В течение почти трех лет управляющая компания и ТГК-14 не проводили работы по вводу в эксплуатацию преобразователя расхода тепловой энергии на системе горячего водоснабжения. В связи с его неисправностью в декабре 2024 г. ресурсоснабжающей организацией собственникам помещений дома доначислена плата на общую сумму свыше 54 тыс. рублей, - рассказали в прокуратуре Бурятии.

В интересах шести пенсионеров и одного инвалида прокурор района обратился в суд с исками о понуждении ресурсоснабжающей организации произвести перерасчет платы, исключив суммы доначисления, взыскании с нее и управляющей компании компенсации морального вреда.

В пользу граждан взыскано более 50 тыс. рублей.

Фото: loon.site

Теги
пенсионеры ТГК-14

Все новости

В Бурятии считают покупку ценных бумаг несвоевременной
26.10.2025 в 15:47
Улан-удэнцы через суд вернули незаконно списанные платежи за тепло
26.10.2025 в 15:37
В правительстве России прошла конференция Союза боевых искусств
26.10.2025 в 15:01
В Улан-Удэ прошел День здоровья для участников СВО
26.10.2025 в 11:59
Фигурист с бурятскими корнями взял серебро на юниорском Гран-при
26.10.2025 в 10:25
Ночью в Улан-Удэ сгорели два жилых дома
26.10.2025 в 09:24
Жительница Улан-Удэ год доказывала, что она не должница
26.10.2025 в 08:00
Житель Улан-Удэ переквалифицировался из мелиоратора в визажисты
26.10.2025 в 07:00
"Улан-Удэстальмост" переходит на сокращенный график из-за кризиса
25.10.2025 в 20:10
Жительница Бурятии прошла в финал на президентском конкурсе
25.10.2025 в 16:24
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В Улан-Удэ прошел День здоровья для участников СВО
Павел Федоров: «Такие акции надо продолжать»
26.10.2025 в 11:59
Жительница Улан-Удэ год доказывала, что она не должница
Летом 2024 года женщина внезапно обнаружила, что с нее взыскивают крупную сумму
26.10.2025 в 08:00
Житель Улан-Удэ переквалифицировался из мелиоратора в визажисты
Мужчина сменил земляные работы на культовые образы Кардашьян
26.10.2025 в 07:00
Жительница Бурятии прошла в финал на президентском конкурсе
В «Сенеж» стартовал конкурс среди социальных архитекторов
25.10.2025 в 16:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru