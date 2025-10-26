Общество 26.10.2025 в 16:29

Что произойдёт в стране через полгода?

Опрос ФОМ: из-за роста цен только 27% россиян ждут улучшения ситуации
Текст: Иван Иванов
Что произойдёт в стране через полгода?
Население страны резко потеряло веру в лучшее будущее. Лишь 27% считают, что в ближайшие полгода–год жизнь в стране станет лучше — минимальный показатель с момента начала СВО, сообщается на сайте Фонда общественного мнения (ФОМ). В 2011 году это число было максимальным за все время наблюдений - почти в два раза больше (48%).

«В долгосрочной перспективе 40% ожидают положительных изменений, 14% опасаются ухудшения, а 19% не видят изменений. Касательно собственной жизни, 34% надеются на улучшение в ближайшие полгода-год, 8% ожидают ухудшения, а 37% не прогнозируют изменений. В жизни семей через три-пять лет 44% прогнозируют улучшения, 9% опасаются ухудшения, 21% не видят изменений», - сообщает ФОМ.

Исследователи отмечают, что общество входит в «фазу серьёзного разочарования». Поскольку столкнулось с ростом цен и налогов. 


