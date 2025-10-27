Перевод на личную карту продавца

Общество 27.10.2025 в 09:00

Pixabay

Вопрос: «Есть ли риски для покупателя, если он переводит деньги на личную карту продавца?»

Галина Александровна Х.

Оплата на личную карту продавца делает покупателя бесправным: юристы предупреждают о рисках.

Если оплата проходит официально - через кассу, терминал или расчетный счет, покупатель получает кассовый или электронный чек. А значит, у него есть доказательство сделки и действует закон о защите прав потребителей. В этом случае можно требовать гарантию, возврат, обмен, компенсацию за некачественный товар, а доказывать свою правоту обязан продавец.

Но если деньги переведены на личную карту сотрудника, ситуация полностью меняется. Формально покупатель вступает в отношения с физическим лицом, а не с магазином или компанией. Все претензии придется предъявлять не бренду, а конкретному человеку, которому был сделан перевод. И доказать, что он связан с организацией, почти невозможно.

Более того, без кассового чека покупатель теряет правовую защиту. Банковская выписка подтверждает лишь факт перевода денег, но не его цель - невозможно доказать, что это была именно оплата за товар. Если заказ окажется бракованным или вовсе не будет выполнен, вернуть деньги будет крайне сложно: суду нужны четкие доказательства - переписка, договор, свидетели.

Особенно часто такие случаи происходят при интернет-покупках. За красивым сайтом может стоять человек без регистрации ИП, юридического адреса и ответственности. В этом случае шансы вернуть деньги практически нулевые. Даже если товар окажется подделкой, предъявить претензии будет некому.

Единственная защита - платить официально: через кассу, терминал, онлайн-эквайринг или расчетный счет компании. Если продавец - самозанятый, он обязан выдать чек через приложение “Мой налог”. Любой другой способ оплаты - это риск остаться без товара и без денег.


