Штраф за нарушение офисного дресс-кода

Вопрос: «Может ли работодатель оштрафовать работника за несоблюдение дресс-кода?»

Елена Олеговна И.

За несоответствие дресс-коду или опоздание работодатель не может наложить штраф на работника. Это незаконно. Материальные вычеты из зарплаты в качестве наказания запрещены Трудовым кодексом РФ, ст. 22 и 137.

Удержать часть зарплаты можно только в отдельных случаях, например:

- если вы не отработали аванс, полученный в счет зарплаты;

- не вернули неизрасходованный аванс, выданный на командировку;

- вам по ошибке перечислили лишние деньги.

За дисциплинарный проступок работодатель по закону может применить только:

- замечание;

- выговор;

- увольнение.

В случае незаконных штрафов со стороны работодателя работники могут оформить жалобу онлайн на сайте трудовой инспекции.