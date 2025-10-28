Общество 28.10.2025 в 09:00

Штраф за нарушение офисного дресс-кода

Законно ли это?
Текст: Номер один
Вопрос: «Может ли работодатель оштрафовать работника за несоблюдение дресс-кода?» 

Елена Олеговна И.

За несоответствие дресс-коду или опоздание работодатель не может наложить штраф на работника. Это незаконно. Материальные вычеты из зарплаты в качестве наказания запрещены Трудовым кодексом РФ, ст. 22 и 137.

Удержать часть зарплаты можно только в отдельных случаях, например:

- если вы не отработали аванс, полученный в счет зарплаты;

- не вернули неизрасходованный аванс, выданный на командировку;

- вам по ошибке перечислили лишние деньги.

За дисциплинарный проступок работодатель по закону может применить только:

- замечание;

- выговор;

- увольнение.

В случае незаконных штрафов со стороны работодателя работники могут оформить жалобу онлайн на сайте трудовой инспекции.

