Штраф за нарушение офисного дресс-кода
Вопрос: «Может ли работодатель оштрафовать работника за несоблюдение дресс-кода?»
Елена Олеговна И.
За несоответствие дресс-коду или опоздание работодатель не может наложить штраф на работника. Это незаконно. Материальные вычеты из зарплаты в качестве наказания запрещены Трудовым кодексом РФ, ст. 22 и 137.
Удержать часть зарплаты можно только в отдельных случаях, например:
- если вы не отработали аванс, полученный в счет зарплаты;
- не вернули неизрасходованный аванс, выданный на командировку;
- вам по ошибке перечислили лишние деньги.
За дисциплинарный проступок работодатель по закону может применить только:
- замечание;
- выговор;
- увольнение.
В случае незаконных штрафов со стороны работодателя работники могут оформить жалобу онлайн на сайте трудовой инспекции.