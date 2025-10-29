Налог на подарки

Вопрос: «В каких случаях подарки облагаются налогом?»

Леонид Иннокентьевич В.

Сумма налога на подарки рассчитывается путем умножения налоговой базы - рыночной стоимости дара или кадастровой в случае с недвижимостью - на налоговую ставку.

Не облагаются налогами деньги или вещи, полученные от частных лиц. Поэтому можно спокойно дарить деньги в конверте или дорогой сервиз.

Подарки, за которые необходимо выплатить налог:

- недвижимое имущество;

- транспортные средства;

- акции, доли и паи;

- цифровые финансовые активы и цифровые права.

Важно знать, что есть исключения! От налогообложения освобождаются любые подарки, полученные от членов семьи и близких родственников. Речь идет о супругах, родителях (включая усыновителей) и детях (в том числе усыновленных), а также дедушках, бабушках и внуках, полнородных и неполнородных братьях и сестрах. У этих же категорий граждан есть и 50% льгота на федеральный тариф при удостоверении договоров дарения недвижимости у нотариуса.