Налог на подарки
Вопрос: «В каких случаях подарки облагаются налогом?»
Леонид Иннокентьевич В.
Сумма налога на подарки рассчитывается путем умножения налоговой базы - рыночной стоимости дара или кадастровой в случае с недвижимостью - на налоговую ставку.
Не облагаются налогами деньги или вещи, полученные от частных лиц. Поэтому можно спокойно дарить деньги в конверте или дорогой сервиз.
Подарки, за которые необходимо выплатить налог:
- недвижимое имущество;
- транспортные средства;
- акции, доли и паи;
- цифровые финансовые активы и цифровые права.
Важно знать, что есть исключения! От налогообложения освобождаются любые подарки, полученные от членов семьи и близких родственников. Речь идет о супругах, родителях (включая усыновителей) и детях (в том числе усыновленных), а также дедушках, бабушках и внуках, полнородных и неполнородных братьях и сестрах. У этих же категорий граждан есть и 50% льгота на федеральный тариф при удостоверении договоров дарения недвижимости у нотариуса.