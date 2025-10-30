Общество 30.10.2025 в 09:00

Возврат денег за подарочный сертификат

Как это сделать?
Вопрос: «Мне на день рождения подарили сертификат на посещение бассейна, а у меня аллергия на дезсредства. Могу ли я поменять сертификат на деньги?» 

Арюна Цыденжаповна Б.

С юридической точки зрения подарочный сертификат расценивается как аванс, внесенный за будущую покупку. Для возврата средств обратитесь с письменным заявлением на имя руководителя организации (магазина, салона и т.п.), оказывающей услуги. В документе укажите банковские реквизиты для перевода денег или попросите вернуть сумму наличными.

Перед оформлением возврата обязательно спросите у менеджера, как был куплен сертификат. Если даритель расплачивался картой, деньги автоматически вернутся на нее. Чтобы избежать неловких ситуаций, заранее попросите перечислить средства на ваш счет.

Надпись «возврату не подлежит» — это всего лишь уловка, которая не имеет юридической силы. В случае, если организация, продавшая сертификат, отказывается вернуть деньги, то следует вежливо, но настойчиво объяснить сотрудникам этой организации, что такие условия незаконны.

Если покупка оказалась дешевле номинала сертификата, организация обязана вернуть разницу. Условие «сдача не возвращается» также идет вразрез с законом «О защите прав потребителя».

Лучше возвращать сертификат, пока не истек срок его действия. Так меньше шансов столкнуться с отказом. Однако по закону «О защите прав потребителей» покупатель имеет право вернуть деньги в любое время, даже если сертификат уже несколько лет как якобы недействителен. Компания обязана перечислить средства в течение 10 календарных дней с момента получения требования.

В случае отказа организации вернуть деньги потребитель вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или подать в суд.

