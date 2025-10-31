Общество 31.10.2025 в 09:00

Аварийное дерево на кладбище

Кто обязан спилить?
Текст: Номер один
Номер один

Вопрос: «У нас в деревне на старом кладбище много ветхих деревьев. Боимся, что они начнут падать и разрушать памятники и оградки. Куда обращаться, чтобы их спилили?» 

Людмила Михайловна Т., Баргузинский район.

Спиливать аварийные деревья на кладбище должна подведомственная организация, которая обслуживает территорию. Эта обязанность закреплена в Федеральном законе «О погребении и похоронном деле» (ст. 18, 19).

Кто отвечает за содержание территории:

- за общественными и вероисповедальными кладбищами следят органы местного самоуправления;

- на сельских кладбищах правила также устанавливает администрация, но ухаживать за территорией могут и местные жители.

Чтобы избавиться от аварийного дерева, обратитесь к администрации кладбища или к компании, которая обслуживает территорию. Укажите место и приложите фотографии — это ускорит работу.

Если дерево упадет и повредит памятник, ответственность будет нести организация, которая следит за кладбищем.

