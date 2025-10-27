Глава Бурятии рассказал, у кого с 1 октября повысилась зарплата

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, у кого с первого октября повысилась заработная плата (в бюджетной сфере). Первоначальная индексация зарплаты была с января 2025 года. Ее повысили тем, чьи выплаты зависят от МРОТ. По словам руководителя региона, рост составил +16,6% к прошлому году, это +3 198 рублей.

Так, с 1 октября повысили зарплату «указным категориям» – учителям, воспитателям, преподавателям и мастерам СПО, а также медицинским работникам, работникам культуры и социальной сферы. Ориентир средний доход от трудовой деятельности по экономике 59,4 тыс. руб.

Общий фонд оплаты труда увеличился на 6,75%.

Также с 1 октября повысили зарплаты неуказным категориям – пожарным, ветеринарным врачам, лесникам, бухгалтерам, экономистам и другим специалистам, чья зарплата ненамного превышает МРОТ. Повышение составит +13,2%, т.к. этих у этих категорий с первого января повышения не было.

«Несмотря на трудности с бюджетом, постоянно ищем возможности для достойной оплаты труда жителей республики, и будем продолжать эту работу», - заключил глава Бурятии.