27.10.2025 в 10:06

Жители Улан-Удэ насвинячили возле кладбища

Там вывалили бытовой хлам
Текст: Карина Перова
Жители Улан-Удэ насвинячили возле кладбища
Фото: МУ «Специализированная служба»

Жители Улан-Удэ устроили несанкционированную свалку бытовых отходов рядом с кладбищем в районе Мелькомбината. Ее обнаружили сотрудники муниципального учреждения «Специализированная служба».

Специалисты напомнили, что это является административным правонарушением и влечет ответственность, предусмотренную статьей 8.2 КоАП РФ. С начала года с кладбищ города уже вывезли 8 250 кубометров мусора.

«Такие действия наносят ущерб окружающей среде и создают неудобства для местных жителей и посетителей мест погребения. Просим всех горожан ответственно относиться к вопросам сбора и вывоза мусора», - отметили в службе.

 

Теги
свалка кладбище

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
