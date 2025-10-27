Жители Улан-Удэ насвинячили возле кладбища

Жители Улан-Удэ устроили несанкционированную свалку бытовых отходов рядом с кладбищем в районе Мелькомбината. Ее обнаружили сотрудники муниципального учреждения «Специализированная служба».

Специалисты напомнили, что это является административным правонарушением и влечет ответственность, предусмотренную статьей 8.2 КоАП РФ. С начала года с кладбищ города уже вывезли 8 250 кубометров мусора.

«Такие действия наносят ущерб окружающей среде и создают неудобства для местных жителей и посетителей мест погребения. Просим всех горожан ответственно относиться к вопросам сбора и вывоза мусора», - отметили в службе.