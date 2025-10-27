В Улан-Удэ в ледовом городке не будет ледовой фразы «С Новым годом!»

Мэрия города проводит отбор подрядчика, который будет реализовывать проект ледового городка-2026 на площади Советов. С победителем подпишут контракт. Примерно к 20-25 декабря городок будет построен.

Чтобы прохожие не мешали строителям, место работ огородят сеткой. Предстоит воплотить проект местного разработчика. По словам улан-удэнских чиновников, он впервые участвовал в конкурсе по отбору проекта и сразу победил. Проект называется «Путешествие на Байкал». Стоимость его воплощения почти 12 млн рублей. Обычно выделялось около 10 млн, но оказала влияние инфляция.

Больших ледяных букв двуязычного поздравления с праздником на сей раз не будет. Проектировщик сумел обойтись без них. Но зато будет большая елка высотой 28 метров, одна из самых высоких в России. Планируется большая катушка, три детских ледовых катушек для разных возрастов, лабиринт для маленьких. В честь Года Лошади появится скульптура этого животного.

Посетителей встретят Дед Мороз со Снегурочкой, а также бурятский Белый Старец (Сагаан Убгэн). Будут фигуры зверей, обитающих на Байкале, а также духов местностей. Появится красивая, светящаяся огоньками, фотозона в виде сказочного леса. Но катка, как в праздник 2020-2021гг. не будет. Как отметили в мэрии города, его создание очень трудоемко и дорого, т. к. площадь Советов имеет заметный уклон, перепад высот.

Как всегда, ледовый городок получит красивые гирлянды. Установят такую конструкцию, как световой шар. Пока ожидается, что новогодних скульптур будет 23. Из них 8 организуют за счет бюджета, а остальные профинансировали спонсоры, меценаты. Городские власти подчеркивают, что их может быть больше, если еще найдутся спонсоры, желающие порадовать земляков.

Все надеются, что установится погода, которая будет способствовать своевременной заготовке нужного количества льда и проведению работ с ним.

