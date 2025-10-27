Общество 27.10.2025 в 10:26

Нерадивым предпринимателям Улан-Удэ грозит наказание за мусор

В столице Бурятии пройдут мусорные рейды
Текст: Петр Санжиев
Нерадивым предпринимателям Улан-Удэ грозит наказание за мусор
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ после Месячника чистоты начинаются рейды по проверке ситуации с мусором. В том числе власти проверят, насколько ответственно к этому вопросу относятся юрлица и мелкие предприниматели, которые держат киоски и павильоны. Проверяющие напомнят всем об обязанности поддерживать чистоту на территории, прилегающей к их магазинам, СТО, заправкам и т. д. 

Например, надо следить за наполняемостью урн у входа в магазин. Если попадутся упорные нарушители, то мусор уберут за них, но потом понесенные расходы взыщут с предпринимателей через суд. 

С апреля по настоящее время в городе составили 60 «мусорных» протоколов, отметили в Комитете муниципального контроля. Из них 20 процентов приходится на граждан, проживающих в частном секторе. Нынешние 60 протоколов - это меньше, чем было за аналогичный период прошлого года.
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

