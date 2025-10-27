Власти Улан-Удэ пойдут в военную прокуратуру

Власти Улан-Удэ беспокоит ситуация с котельной в Сосновом бору, проверка которой выявила недогрев сразу на 20 градусов. Как сообщил первый заместитель мэра Улан-Удэ Сергей Гашев, несмотря на отправленные и официально утвержденные температурные графики, руководство ЖКС-10 игнорирует проблему и намерено повышать температуру только после жалоб населения.«Принято решение незамедлительно обратиться в военную прокуратуру для получения юридической оценки действий руководства ЖКС-10 и восстановления нормативных показателей температуры теплоносителя, обеспечивающих комфорт проживания горожан», - заявил Сергей Гашев.