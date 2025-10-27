Жителей Бурятии призвали не отмечать Хэллоуин

В Общественной палате Бурятии призвали не отмечать Хэллоуин в детских садах, школах, колледжах, техникумах, вузах и воспитательных учреждениях. Там считают неправильным предлагать детям и подросткам примерять на себя образы страшных и злых персонажей, рисовать на себе кровь и ассоциировать себя со смертью.

«Этот праздник не имеет корней в наших традициях и может отвлекать детей и подростков от воспитания в духе национальных традиций и духовных ценностей. Давайте обратим внимание на мероприятия, которые сохраняют и развивают нашу культуру и традиции – творческие мастер-классы, познавательные игры, конкурсы, посвящённые истории и языкам народов, проживающих в Бурятии», - прокомментировали в Общественной палате региона.

В субъекте общественного контроля убеждены, что интересной альтернативой может стать праздник, вдохновлённый местными осенними традициями, где есть место семейным посиделкам, творчеству и изучению родного языка.

«Поддерживая традиции своего народа, мы вносим вклад в формирование здорового сознания и ценностных ориентиров у наших детей и молодёжи. Призываем вас вместе подумать, какие праздники и ритуалы действительно создают атмосферу доброты, тепла и уважения к родной земле», - заключили общественники.

Напомним, ранее в детском центре в Абакане устроили слишком «реалистичный» Хэллоуин. Горожан возмутили декорации с фальшивой кровью, изуродованными игрушками и подобием трупа в пластиковом мешке.