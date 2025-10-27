В Бурятии закрыли навигацию на малых реках

С 25 октября в республике закрыта навигация на реках и озерах, кроме Байкала. В середине ноября, по прогнозам, Уда и часть Селенги уже покроются льдом.Плавать по осенним рекам стало опасно. Особенно на надувных лодках. Есть серьезная опасность, что лед проколет борт, и судно сдуется прямо на воде.С 15 ноября навигацию запретят на озере Байкал. Право продолжить плавать останется лишь у специальных государственных служб в рамках их полномочий.В настоящее время в республике зарегистрировано почти девять тысяч маломерных судов. С каждым годом таких плавательных средств становится в Бурятии все больше. Сейчас в Улан-Удэ к рекам потянулись осенние рыбаки. С ними проводят профилактические беседы, рассказывают о безопасности на водных объектах.