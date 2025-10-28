Общество 28.10.2025 в 11:27

Что такое программа долгосрочных сбережений

A- A+
Что такое программа долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений – это сберегательный продукт, который позволяет получать дополнительный доход для любых целей. Программа предусматривает софинансирование от государства, страхование средств и ежегодный налоговый вычет.

ПДС подтвердила свою востребованность. На сегодняшний день заключено 7,4 млн договоров ПДС на 512 млрд руб. До конца года показатель должен достичь 750 миллиардов рублей, а на 2026 год стоит более амбициозная задача, поставленная Президентом – 1% ВВП, отметили в Минфине России.

Подробнее – в инфографике.


Теги
программа долгосрочных сбережений ПДС

Все новости

В Улан-Удэ администратор гостиницы украла у постояльца телефон и туалетную воду
28.10.2025 в 12:07
Глава Бурятии встретился с окинцами
28.10.2025 в 11:50
«Ремонт» бани обошелся «черному лесорубу» из Бурятии в 260 тысяч рублей
28.10.2025 в 11:44
Что такое программа долгосрочных сбережений
28.10.2025 в 11:27
«Они схватили моего мужа и стали бить»
28.10.2025 в 11:24
44-летний улан-удэнец украл из магазина 18 плиток шоколада и съел
28.10.2025 в 11:06
В Бурятии перекроют основные пути нелегальной перевозки скота
28.10.2025 в 10:59
Новая поликлиника в Окинском округе Бурятии почти готова
28.10.2025 в 10:47
В Улан-Удэ подросток свалился с водонапорной башни
28.10.2025 в 10:24
В Бурятии задержали четырех браконьеров
28.10.2025 в 10:22
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В Улан-Удэ администратор гостиницы украла у постояльца телефон и туалетную воду
Она обчистила мужчину после совместной попойки
28.10.2025 в 12:07
Глава Бурятии встретился с окинцами
Больше всего жителей округа волновало состояние дорог
28.10.2025 в 11:50
«Ремонт» бани обошелся «черному лесорубу» из Бурятии в 260 тысяч рублей
Это ущерб за срубленные им сосны
28.10.2025 в 11:44
44-летний улан-удэнец украл из магазина 18 плиток шоколада и съел
Плитки он сложил под куртку и спокойно вышел
28.10.2025 в 11:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru