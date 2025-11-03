Общество 03.11.2025 в 11:42

Что такое программа долгосрочных сбережений

A- A+
Что такое программа долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений – это сберегательный продукт, который позволяет получать дополнительный доход для любых целей. Программа предусматривает софинансирование от государства, страхование средств и ежегодный налоговый вычет.

ПДС подтвердила свою востребованность. На сегодняшний день заключено 7,4 млн договоров ПДС на 512 млрд руб. До конца года показатель должен достичь 750 миллиардов рублей, а на 2026 год стоит более амбициозная задача, поставленная Президентом – 1% ВВП, отметили в Минфине России.

Подробнее – в инфографике.



Теги
программа долгосрочных сбережений ПДС

Все новости

На трассе в Бурятии погиб 38-летний водитель
03.11.2025 в 12:36
Что такое программа долгосрочных сбережений
03.11.2025 в 11:42
Участники из Бурятии завоевали несколько медалей на чемпионате «Абилимпикс»
03.11.2025 в 11:33
Студенты из Бурятии снялись в клипе с Олегом Газмановым и Денисом Майдановым
03.11.2025 в 10:49
В Бурятии люди катались на коньках по тонкому льду озера
03.11.2025 в 10:22
В Минздраве Бурятии опровергли слухи о гепатитах В и С в поликлинике № 1
03.11.2025 в 10:03
В Улан-Удэ сотрудник ГАИ спас юношу на старом Селенгинском мосту
03.11.2025 в 09:44
В Бурятии ЛДПР выступила в защиту педагогов
03.11.2025 в 09:31
В Бурятии засудили директора компании, по вине которого погиб человек
03.11.2025 в 08:00
Жители Бурятии потянулись к разливному молоку
03.11.2025 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 29 октября по 4 ноября

Читайте также
Участники из Бурятии завоевали несколько медалей на чемпионате «Абилимпикс»
Среди них был ветеран СВО
03.11.2025 в 11:33
В Бурятии люди катались на коньках по тонкому льду озера
Их заметили на озере Торма
03.11.2025 в 10:22
В Минздраве Бурятии опровергли слухи о гепатитах В и С в поликлинике № 1
Ложная информация распространилась в соцсетях
03.11.2025 в 10:03
В Бурятии ЛДПР выступила в защиту педагогов
Митинг прошел под лозунгом «Руки прочь от учителей»
03.11.2025 в 09:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru