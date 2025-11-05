Что такое программа долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений – это сберегательный продукт, который позволяет получать дополнительный доход для любых целей. Программа предусматривает софинансирование от государства, страхование средств и ежегодный налоговый вычет.

ПДС подтвердила свою востребованность. На сегодняшний день заключено 7,4 млн договоров ПДС на 512 млрд руб. До конца года показатель должен достичь 750 миллиардов рублей, а на 2026 год стоит более амбициозная задача, поставленная Президентом – 1% ВВП, отметили в Минфине России.

Подробнее – в инфографике.