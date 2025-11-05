Общество 05.11.2025 в 11:51

Что такое программа долгосрочных сбережений

A- A+
Что такое программа долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений – это сберегательный продукт, который позволяет получать дополнительный доход для любых целей. Программа предусматривает софинансирование от государства, страхование средств и ежегодный налоговый вычет.

ПДС подтвердила свою востребованность. На сегодняшний день заключено 7,4 млн договоров ПДС на 512 млрд руб. До конца года показатель должен достичь 750 миллиардов рублей, а на 2026 год стоит более амбициозная задача, поставленная Президентом – 1% ВВП, отметили в Минфине России.

Подробнее – в инфографике.

Теги
программа долгосрочных сбережений ПДС

Все новости

Что такое программа долгосрочных сбережений
05.11.2025 в 11:51
Позарился на сладкую жизнь
05.11.2025 в 11:02
В Улан-Удэ раскрывают тайну загадочного убийства
05.11.2025 в 10:55
За ноябрьские праздники в Бурятии сгорело семь бань
05.11.2025 в 10:27
Алдар Гулгенов: «В пользу проведения реформы сложилось сразу несколько факторов»
05.11.2025 в 10:23
18-летний боец из Бурятии погиб на СВО
05.11.2025 в 10:10
Жительницы Бурятии вошли в число лучших модельеров Евразии
05.11.2025 в 10:06
Две сестры хорошо подрались в Турции
05.11.2025 в 09:56
В Бурятии подростки перевернулись на мотоцикле с коляской
05.11.2025 в 09:55
В Бурятии в ноябре будет тепло и снежно
05.11.2025 в 09:49
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
Позарился на сладкую жизнь
Улан-удэнские оперативники задержали «выросшего» героя фильма «Чарли и шоколадная фабрика»
05.11.2025 в 11:02
18-летний боец из Бурятии погиб на СВО
За две недели участия в боях Максим Суворов спас трех раненых товарищей
05.11.2025 в 10:10
Жительницы Бурятии вошли в число лучших модельеров Евразии
Сельчанки приняли участие в конкурсе «Этно-Эрато 2025»
05.11.2025 в 10:06
Две сестры хорошо подрались в Турции
Екатерина и Елизавета Гавриловы из Забайкалья взяли золото на чемпионате мира по универсальному бою
05.11.2025 в 09:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru