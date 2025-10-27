Общество 27.10.2025 в 12:08

«Сделали его из ваты и палок»

Сибирячка заплатила миллион, а ей построили дом с шатающимися стенами
Текст: КП-Новосибирск
Жительница Новосибирска Виктория заплатила более миллиона рублей за ремонт дома, но вместо уютного жилья получила шатающиеся стены. Женщина уверяет, что подрядчик ее обманул. Подробности — в материале КП-Новосибирск.

Осенью 2021 года 58-летняя Виктория решила расширить свой дом в коттеджном поселке под Новосибирском. Она обратилась в фирму, баннер которой уже более 15 лет висел возле одного из магазинов: на нем были красивые примеры работ и заверение в качестве построек.

- Мне нужно было просто увеличить площадь: хотела сделать дом уютнее для семьи. Приехал прораб той фирмы, осмотрел жилье и заявил: «Тут все сгнило, надо ломать и строить заново». Я поверила, - вспоминает женщина.

Виктория подписала договор, внесла предоплату в 100 тысяч рублей и началось строительство.

- Когда привозили материалы – брали оплату, начинали новый этап – снова требовали деньги. Всего я отдала 1,1 миллиона рублей, - говорит Виктория.

Первые проблемы начались, когда семья решила переночевать в «обновленном» доме в 2022 году.

- Мы включали два обогревателя, но все равно мерзли. Когда стали разбираться, вскрыли стены и обомлели: между вагонкой – старый пенопласт на монтажной пене, а вместо нормальных балок – тонкие рейки, сбитые гвоздями, - рассказала КП-Новосибирск Виктория. – Когда печник пытался закрепить печь на втором этаже, анкер уходил в стену как в вату. Оказалось, там пустота! Получается мне построили дом из ваты и палок, грубо говоря.

Экспертиза показала: дом не просто не утеплен – он опасен для проживания. Сваи шатались, перекрытия могли рухнуть в любой момент.

На претензии Виктории строители сначала делали вид, что исправят недочеты.

- Этот бизнесмен приезжал с прорабом. Смотрел на эти кривые, шатающиеся стены и говорил: «Ой, что вы, мы все исправим!», — вспоминает женщина. – Потом начались отговорки: то они на Алтае строят, то в больнице, то еще что-то.

Когда Виктория наняла юриста и подала в суд, выяснилось: фирма-подрядчик уже была ликвидирована на момент подписания договора. А печати ставились незаконно.

Три года длились суды. Первая экспертиза, назначенная судом, была в пользу подрядчика – ущерб оценили в 150 тысяч рублей.

- Нам пришлось потребовать повторную экспертизу, - объясняет Виктория. – Независимая экспертиза показала реальный ущерб – более 2 миллионов рублей.

Суд обязал бизнесмена и его дочь, которая числилась директором фирмы, выплатить Виктории 2,5 миллионов рублей. Но женщина понимает, что шансов получить эти деньги обратно крайне малы.

- Я осталась с развалюхой вместо дома и с пустым кошельком, - говорит сибирячка. – А этот бизнесмен продолжает работать на том же месте, просто сменив вывеску.
