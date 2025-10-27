Общество 27.10.2025 в 12:35

В Улан-Удэ заканчивают ремонт улицы Юннатов

Это альтернативный путь на Верхнюю Березовку
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ заканчивают ремонт улицы Юннатов
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ подходит к концу ремонт дороги на улице Юннатов. Она соединит конечную остановку 55-го маршрута в микрорайоне Орешкова с магистральной дорогой Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан. 

«До этого участок был в плохом состоянии. По просьбам жителей мы включили его в нацпроект «Инфраструктура для жизни» и приступили к ремонту. Работы начались в начале сентября. Строители сняли старое покрытие, уложили новый асфальт и сделали тротуары. Сейчас на участке монтируют дорожные знаки и завершают нанесение разметки», - рассказал мэр города Игорь Шутенков.

По словам градоначальника, эта дорога — альтернативный путь на Верхнюю Березовку. Она позволит разгрузить основную магистраль: ул. Николая Петрова - Стрелка - мкр. Загорск. 
Теги
ремонт дороги

Все новости

В Улан-Удэ заканчивают ремонт улицы Юннатов
27.10.2025 в 12:35
Два уголовника оставили строителей Бурятии без дорогих инструментов
27.10.2025 в 12:35
«Сделали его из ваты и палок»
27.10.2025 в 12:08
Борицы из Бурятии завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях
27.10.2025 в 11:53
В Бурятии закрыли навигацию на малых реках
27.10.2025 в 11:22
Глава Бурятии поклонился тотему хонгодоров
27.10.2025 в 11:13
Водитель в Улан-Удэ сбил женщину и скрылся с места ДТП
27.10.2025 в 11:09
Что такое программа долгосрочных сбережений
27.10.2025 в 11:04
Жителей Бурятии призвали не отмечать Хэллоуин
27.10.2025 в 10:50
Власти Улан-Удэ пойдут в военную прокуратуру
27.10.2025 в 10:49
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
Два уголовника оставили строителей Бурятии без дорогих инструментов
Потери бригады составили около 200 тысяч рублей
27.10.2025 в 12:35
«Сделали его из ваты и палок»
Сибирячка заплатила миллион, а ей построили дом с шатающимися стенами
27.10.2025 в 12:08
В Бурятии закрыли навигацию на малых реках
Скоро Уда и часть Селенги покроются льдом
27.10.2025 в 11:22
Что такое программа долгосрочных сбережений
27.10.2025 в 11:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru