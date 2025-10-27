В Улан-Удэ заканчивают ремонт улицы Юннатов

В Улан-Удэ подходит к концу ремонт дороги на улице Юннатов. Она соединит конечную остановку 55-го маршрута в микрорайоне Орешкова с магистральной дорогой Улан-Удэ — Турунтаево — Курумкан.«До этого участок был в плохом состоянии. По просьбам жителей мы включили его в нацпроект «Инфраструктура для жизни» и приступили к ремонту. Работы начались в начале сентября. Строители сняли старое покрытие, уложили новый асфальт и сделали тротуары. Сейчас на участке монтируют дорожные знаки и завершают нанесение разметки», - рассказал мэр города Игорь Шутенков.По словам градоначальника, эта дорога — альтернативный путь на Верхнюю Березовку. Она позволит разгрузить основную магистраль: ул. Николая Петрова - Стрелка - мкр. Загорск.