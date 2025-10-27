Два уголовника оставили строителей Бурятии без дорогих инструментов

В полицию Кабанского района Бурятии обратился бригадир строительной бригады с заявлением о краже. С территории строительного объекта в с. Сухая были похищены строительные инструменты и материалы на сумму 181 тысяч рублей.

- Потерпевший рассказал, что заключил договор строительства с местной религиозной организацией на строительство дома и надворных построек. Накануне на территорию стройки приезжали двое неизвестных мужчин, интересуясь как проехать до с. Заречье, а через некоторое время обнаружилась пропажа, - рассказали в полиции республики.

Личности злоумышленников вскоре были установлены и задержаны в Чите. Ими оказались ранее неоднократно судимые жители Забайкалького края, один из которых находился в федеральном розыске, скрываясь от следствия.

- Задержанные пояснили, что в Бурятию они приехали отдохнуть. Заехав на строительный объект под предлогом узнать дорогу до одного из сел, они оценили обстановку и решили вернуться ночью, когда все будут спать. Возбуждены уголовные дела. Злоумышленники заключены под стражу, - добавили в МВД.

Фото: МВД РБ