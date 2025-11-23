Общество 23.11.2025 в 12:40

Что такое программа долгосрочных сбережений

A- A+
Что такое программа долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений – это сберегательный продукт, который позволяет получать дополнительный доход для любых целей. Программа предусматривает софинансирование от государства, страхование средств и ежегодный налоговый вычет.

ПДС подтвердила свою востребованность. На сегодняшний день заключено 7,4 млн договоров ПДС на 512 млрд руб. До конца года показатель должен достичь 750 миллиардов рублей, а на 2026 год стоит более амбициозная задача, поставленная Президентом – 1% ВВП, отметили в Минфине России.

Подробнее – в инфографике.


Теги
программа долгосрочных сбережений ПДС

Все новости

Что такое программа долгосрочных сбережений
23.11.2025 в 12:40
Цифровой рубль умер задолго до рождения
23.11.2025 в 09:13
Пожарные ликвидировали пять возгораний в Бурятии за сутки
23.11.2025 в 09:07
МС-21 оказался коротковат для Бурятии
23.11.2025 в 08:00
Покупательский террор
23.11.2025 в 07:00
Бурятия стала лучшей по пропаганде спорта в стране
22.11.2025 в 19:12
В Улан-Удэ пропал подросток
22.11.2025 в 18:51
Российский ИИ поработает над бюджетом Монголии
22.11.2025 в 17:11
Чиновник из Забкрая принял «липовые» очистные на 26 млн рублей
22.11.2025 в 17:06
В улан-удэнском сквере появились светящиеся музыканты
22.11.2025 в 15:22
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
МС-21 оказался коротковат для Бурятии
Новый российский лайнер не дотянет из Улан-Удэ до Москвы
23.11.2025 в 08:00
Покупательский террор
Клиентка парализовала пункт выдачи заказов Wildberries, отказавшись от 344 покупок
23.11.2025 в 07:00
В улан-удэнском сквере появились светящиеся музыканты
Сквер украсился новыми необычными композициями
22.11.2025 в 15:22
В пригороде Улан-Удэ прошел рейд по собакам
Мероприятие направлено на профилактику нападений безнадзорных животных
22.11.2025 в 12:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru