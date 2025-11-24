Общество 24.11.2025 в 12:43

Что такое программа долгосрочных сбережений

A- A+
Что такое программа долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений – это сберегательный продукт, который позволяет получать дополнительный доход для любых целей. Программа предусматривает софинансирование от государства, страхование средств и ежегодный налоговый вычет.

ПДС подтвердила свою востребованность. На сегодняшний день заключено 7,4 млн договоров ПДС на 512 млрд руб. До конца года показатель должен достичь 750 миллиардов рублей, а на 2026 год стоит более амбициозная задача, поставленная Президентом – 1% ВВП, отметили в Минфине России.

Подробнее – в инфографике.


Теги
программа долгосрочных сбережений ПДС

Все новости

Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя осени в Бурятии
24.11.2025 в 14:37
«Убеждала, что снимет порчу»
24.11.2025 в 14:18
Перспективный боксер из Улан-Удэ погиб на СВО
24.11.2025 в 13:54
Город в Бурятии превратился в каток
24.11.2025 в 13:28
В пяти районах Бурятии не до конца запаслись углем
24.11.2025 в 13:11
Что такое программа долгосрочных сбережений
24.11.2025 в 12:43
Тюрьму разобрали на камни
24.11.2025 в 12:38
Еще одна пенсионерка из Бурятии вернула деньги, которые ушли аферистам
24.11.2025 в 12:32
На одной из заправок в Бурятии приостановят продажу бензина АИ-92
24.11.2025 в 11:45
В Улан-Удэ вынесли приговор по ДТП с погибшим мотоциклистом
24.11.2025 в 11:31
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 ноября

Читайте также
Синоптики рассказали, какой будет последняя неделя осени в Бурятии
В республике сохранится умеренно-морозная погода
24.11.2025 в 14:37
Перспективный боксер из Улан-Удэ погиб на СВО
Илье Крысову было всего 19 лет
24.11.2025 в 13:54
Город в Бурятии превратился в каток
Однако на жалобы жителей в мэрии лишь разводят руками
24.11.2025 в 13:28
В пяти районах Бурятии не до конца запаслись углем
В настоящее время планируются дополнительные закупки топлива
24.11.2025 в 13:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru