На автобусной остановке улан-удэнец остался без телефона и денег

48-летний житель Улан-Удэ накануне обратился в полицию и рассказал, что неизвестный украл его телефон. Кражей гаджета воришка не ограничился и воспользовался установленным приложением мобильного банка, перекинув себе все имеющиеся на счету деньги горожанина.

- Потерпевший рассказал, что вечером вышел в состоянии алкогольного опьянения из кафе, после чего направился на ближайшую остановку. Не дождавшись прибытия своего автобуса, он уснул прямо на лавочке, а проснувшись обнаружил отсутствие телефона, а позже узнал и о списании денег, - рассказали в полиции республики.

Вскоре оперативники установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 19-летний улан-удэнец. С помощью мобильного банка он перевел все имеющиеся у пострадавшего деньги на свой счет, а украденный телефон сдал в ломбард. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site