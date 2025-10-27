Общество 27.10.2025 в 15:47

В Бурятии передали штормовое предупреждение

Снег, дождь и сильные ветра придут в республику
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии передали штормовое предупреждение
Фото: freepik.com
По данным синоптиков, 28-30 октября в Бурятии ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя различной интенсивности, а также порывистый ветер до 15-17 м/с. На дорогах местами образуется гололедица, а на переправах - снежные накаты.

Завтра по республике прогнозируется переменная облачность, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер 5-10 м/с, в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура сегодня ночью -9...-14, местами по северной половине -19...-24. Днем будет +2...+7, местами -2...-7.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер 6-11 м/с. Температура днем +3...+5 градусов.
погода

