22-летняя улан-удэнка получит первую судимость за краденый виски

22-летняя жительница Улан-Удэ не смогла пройти мимо элитного алкоголя в магазине и украла бутылку виски, не забыв про закуску. Приметив недостачу в размере свыше 5 тысяч рублей, администрация торговой сети обратилась в полицию.

- Просмотрев камеры видеонаблюдения участковые Железнодорожного района установили личность гражданки – ранее не судимой местной жительницы. Девушка взяла с полок торгового зала спиртное, продукты питания и ушла из магазина, не оплатив товар: Она уже дала признательные показания, - рассказали в полиции республики.

Заведено уголовное дело. Теперь воришке может грозить лишение свободы на срок до двух лет, добавили в МВД.

Фото: loon.site