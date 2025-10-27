Общество 27.10.2025 в 16:32

Мэр Улан-Удэ: «Должно быть всё красиво»

Игорь Шутенков поручил усилить контроль за чистотой в общественном транспорте
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Мэр Улан-Удэ на совещании в администрации поднял вопрос о поддержании порядка и чистоты в городском транспорте. Он отметил, что каждый пассажир заслуживает комфортных условий передвижения и поручил оперативно устранять повреждения сидений и поддерживать эстетичный внешний вид транспорта.

– Может быть акции провести, конкурсы, чтобы жители могли обращаться, по поводу того, что в общественном транспорте, неважно, это муниципальный или частный перевозчик, была чистота. Должно быть всё красиво, – сказал мэр.

Также мэр поручил оформить в едином стиле названия остановок для удобства пассажиров и облегчения навигации по городу. Комитету городского хозяйства и Комитету по архитектуре и градостроительству предстоит разработать проект унификации названий остановок.
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

