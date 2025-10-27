В Бурятии сельские предприниматели украли километр электропровода

В Бурятии полицейские задержали двоих мужчин, которые во время ремонтных работ по замене опорных столбов украли более километра электропровода. Покусились на чужое имущество неработающие 42-летний и 52-летний жители Баргузинского района.

В ходе разбирательства один из задержанных рассказал, что на кражу решился вместе со знакомым. Обнаружив в лесном массиве алюминиевые провода, временно снятые с высоковольтной линии на период ремонтных работ, мужчины решили их украсть и днем вынесли из лесного массива провод длиной около километра. Похищенное по частям сдали в пункт приема металлолома, выручив три тысячи рублей.

- В настоящее время в отношении ранее не судимых задержанных возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до пяти лет, - рассказали в полиции республики.

Фото: Номер один