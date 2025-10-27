Общество 27.10.2025 в 16:43

В Бурятии сельские предприниматели украли километр электропровода

Свою «находку» они сдали в пункт металлоприема, выручив три тысячи
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии сельские предприниматели украли километр электропровода

В Бурятии полицейские задержали двоих мужчин, которые во время ремонтных работ по замене опорных столбов украли более километра электропровода. Покусились на чужое имущество неработающие 42-летний и 52-летний жители Баргузинского района.

В ходе разбирательства один из задержанных рассказал, что на кражу решился вместе со знакомым. Обнаружив в лесном массиве алюминиевые провода, временно снятые с высоковольтной линии на период ремонтных работ, мужчины решили их украсть и днем вынесли из лесного массива провод длиной около километра. Похищенное по частям сдали в пункт приема металлолома, выручив три тысячи рублей.

- В настоящее время в отношении ранее не судимых задержанных возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – лишение свободы на срок до пяти лет, - рассказали в полиции республики.

Фото: Номер один

Теги
кража

Все новости

С начала года с улан-удэнцев взыскали более 12,6 млн рублей штрафов
27.10.2025 в 17:53
Жители Бурятии уработаются на этой неделе
27.10.2025 в 17:51
Еще пять производителей получили знак «Сделано в Бурятии»
27.10.2025 в 17:39
Владимир Павлов: «Үүлтэртэ адуу малаа үдхэжэ, hү мяханай үйлэдбэриеэ дээшэлүүлхэ зэргэтэйбди»
27.10.2025 в 17:22
В Бурятии на смену «Ангаре» придет «Ираэро»
27.10.2025 в 17:16
Россию на международном конкурсе красоты представит иркутянка
27.10.2025 в 17:08
Житель Бурятии вонзил нож в шею односельчанина
27.10.2025 в 16:57
В Монголии в дома поступит «мусорное» тепло
27.10.2025 в 16:55
В Бурятии сельские предприниматели украли километр электропровода
27.10.2025 в 16:43
Мэр Улан-Удэ: «Должно быть всё красиво»
27.10.2025 в 16:32
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
С начала года с улан-удэнцев взыскали более 12,6 млн рублей штрафов
Протоколы рассматривались в комитете муниципального контроля
27.10.2025 в 17:53
Жители Бурятии уработаются на этой неделе
Сегодня стартовала самая длинная рабочая неделя в 2025  году
27.10.2025 в 17:51
Владимир Павлов: «Үүлтэртэ адуу малаа үдхэжэ, hү мяханай үйлэдбэриеэ дээшэлүүлхэ зэргэтэйбди»
27.10.2025 в 17:22
В Бурятии на смену «Ангаре» придет «Ираэро»
Этой компании достанется большинство рейсов оставшегося не у дел перевозчика
27.10.2025 в 17:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru