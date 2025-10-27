Общество 27.10.2025 в 16:55

В Монголии в дома поступит «мусорное» тепло

В Улан-Баторе на новой ТЭЦ сожгут  захороненные на свалках  отходы
Текст: Иван Иванов
Мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар подписал соглашения о строительстве пятой теплоэлектростанции (ТЭЦ-5) и завода по переработке отходов в энергию. Это будет первый проект государственно-частного партнёрства в энергетическом секторе Монголии, который поможет сократить выбросы до 99,9%. Об этом сообщает портал  «Монцамэ».

ТЭЦ-5 мощностью 340 Гкал тепловой энергии и 300 МВт электроэнергии будет построена на участке площадью 26 га в столичном районе Баянгол, и ее ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Общий объём инвестиций в проект составляет 658,6 млн долларов США, при этом 80% инвестиций планируется поэтапно профинансировать за счёт частного сектора и 20% – за счет бюджета столицы.
Кроме того, система фильтрации дымовых газов ТЭЦ-5 сократит выбросы летучей золы до 99,9%, улучшит управляемость энергопотреблением и стабильность электросетей, а также снизит зависимость от импорта энергии.

Завод, способный сжигать 1500 тонн отходов в сутки, будет построен за 206,5 млн долларов США в течение 30 месяцев и передан государству через 28 лет. Планируется, что завод будет работать 8000 часов в год и вырабатывать 35 МВт электроэнергии. Министерство энергетики и минеральных ресурсов объявило о запуске этого проекта, целью которого является повышение стоимости 1 кВт энергии, получаемой при сжигании отходов, примерно на 14 центов. Эту энергию планируется продавать Министерству энергетики и минеральных ресурсов за 8,4 цента, а разницу в 5,6 цента использовать в качестве компенсации за вывоз промышленных отходов с объектов, производящих отходы в большом количестве, и передавать её инвестору.

Мусоросжигательный завод будет бесплатно сжигать не только отходы столицы, но и отходы из сомонов Зуунмод, Алтанбулаг и Сэргэлэн аймака Тув, а также города Хунну. Кроме того, отходы, захороненные на свалках Улаанчулуут и Цагаандаваа в течение следующих 10 лет, будут вывезены и сожжены для очистки окружающей среды. 

В настоящее время в столице ежедневно образуется в среднем 1500 тонн бытовых и промышленных отходов, которые утилизируются на двух площадках, расположенных недалеко от города.
Фото: Номер один

