Общество 27.10.2025 в 17:22
Владимир Павлов: «Үүлтэртэ адуу малаа үдхэжэ, hү мяханай үйлэдбэриеэ дээшэлүүлхэ зэргэтэйбди»
Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Ивалгын аймагай Поселье hууринай тусхай талмайда нээгдэhэн үүлтэртэ малай үзэсхэлэндэ хабаадаа.
«Яармагта хабаадажа байгаа хүдөө ажахынхидые, ажаһуугшадые Арадай Хуралай hунгамалнуудай мүн өөрынгөө зүгhөө энэ һайндэрөөр амаршалнаб. Үүлтэртэ адуу малаа үдхэжэ, hү мяханай үйлэдбэриеэ дээшэлүүлхэ зэргэтэйбди, тиигэжэ бүхыдэнь арад зоноо өөрын эдеэ хоолоор гүйсэд хангаха зорилгоео хамта туйлаха хэрэгтэй. Энэ ехэ ажал хэжэ ябаа хүдөөгэйхидтөө баяр баясхаланаа хүргэнэб, - гээд Владимир Павлов тэмдэглэhэн байна.
Эбэртэ бодо ба бусад түхэлэй адуу малай үүлтэр hайжаруулха ажал улас дотор 21 репродуктор гэдэг хүдөө ажахынууд эмхидхэнэ. Эдэ зоной үсхэбэрилhэн үүлтэртэ мал олоной hонорто харуулагдаа. Жэшээнь, холын Ахын аймагай түлөөлэгшэд һарлагуудаа асарhан байна.
Тегихурал