Россию на международном конкурсе красоты представит иркутянка

Иркутянка Дарья Орлова представит Россию на международном конкурсе «Мисс Космо Мира», который состоится во Вьетнаме с 26 ноября по 22 декабря. В нем примут участие 75 девушек из разных государств. Об этом сообщает портал Irk.ru.Честь представлять страну на международной арене Дарья получила после победы в конкурсе «Мисс Космо Россия», проходившем в Москве с 9 по 19 октября. За титул боролись 25 представительниц из разных уголков России.Дарья Орлова:— В этот раз было два конкурса в одном: «Мисс Космо Россия» и «Мисс Интерконтиненталь Россия». Мне удалось одержать победу в одном из них. После прилета в столицу первые два дня мы с участницами знакомились друг с другом, с организаторами, изучали город, ездили на экскурсию. Позже для нас организовали встречу с российскими звездами, одна из актрис учила нас правильной постановке речи. За неделю до финала были репетиции, примерки — подготовка шла полным ходом.На участие в конкурсе Дарью утвердили за полторы недели до его старта. Девушку заметила организатор, когда она проходила испытания в новом онлайн-шоу «Королева ринга», и пригласила попробовать свои силы.Дарья Орлова:— В подобном шоу я снималась впервые. Главной задачей авторов проекта было изменить стереотипы, сложившиеся вокруг девушек, которые выходят на ринг с табличками-анонсами раундов в некоторых видах спорта, и сделать эту специальность более востребованной. Всего было 30 участниц, которые преодолевали различные испытания: проходка по огненному подиуму, приготовление блюд за ограниченное количество времени, проверки на стрессоустойчивость, создание образов, ходьба по рингу с усложнениями — связанными ногами или тяжелой табличкой, и много другое. Я не попала в финал, но все равно рада, что получила такой опыт и прошла кастинг, в котором было более 100 тысяч заявок. Кроме того, в каждой серии к нам в гости приходили известные люди: Нурлан Сабуров, Ольга Бузова, Джиган, Оксана Самойлова, Клава Кока. Здорово, что была возможность повзаимодействовать с ними.В 2024 году Дарья Орлова стала одной из победительниц Международного конкурса красоты «Мисс туризм мира 2024», который состоялся в Китае. Жительница Иркутска забрала награду в номинации «Miss tourism international Queen 2024». Международный конкурс красоты проходил в Гуанчжоу, за победу боролись 62 претендентки из разных стран.Фото: freepik