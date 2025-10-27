Жители Бурятии уработаются на этой неделе

С сегодняшнего понедельника началась самая длинная рабочая неделя этого года. Жителям республики придётся попахать долгие 6 дней подряд. Согласно постановлению российского правительства, шестидневная рабочая неделя связана с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник, 3 ноября. Радует только, что последний субботний рабочий день (1 ноября) будет сокращен на час.После шести рабочих дней начнутся длинные выходные. Они продлятся со 2-го по 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства. В ноябре таким образом ожидается 19 рабочих дней и целых 11 выходных.Фото: freepik