Общество 27.10.2025 в 17:53
С начала года с улан-удэнцев взыскали более 12,6 млн рублей штрафов
Протоколы рассматривались в комитете муниципального контроля
Текст: Карина Перова
С начала 2025 года с жителей Улан-Удэ взыскали штрафы на общую сумму более 12,6 млн рублей.
Как сообщили в комитете муниципального контроля администрации города, за последнюю неделю рассмотрено 159 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила более 817 тысяч рублей.
Наиболее частые нарушения: торговля в неустановленных местах, проведение земляных работ с нарушением правил, установка и размещение несогласованных вывесок, неправильная парковка, нарушение правил выгула животных, несвоевременная уборка прилегающих территорий.