С начала года с улан-удэнцев взыскали более 12,6 млн рублей штрафов

С начала 2025 года с жителей Улан-Удэ взыскали штрафы на общую сумму более 12,6 млн рублей.

Как сообщили в комитете муниципального контроля администрации города, за последнюю неделю рассмотрено 159 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила более 817 тысяч рублей.

Наиболее частые нарушения: торговля в неустановленных местах, проведение земляных работ с нарушением правил, установка и размещение несогласованных вывесок, неправильная парковка, нарушение правил выгула животных, несвоевременная уборка прилегающих территорий.