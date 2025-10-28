Общество 28.10.2025 в 09:12

Пожарные Бурятии вытащили пса из 10-метрового колодца

Все произошло в селе Турка
Текст: Карина Перова
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

В селе Турка Прибайкальского района Бурятии накануне местный отряд государственной противопожарной службы спас собаку. Животное провалилось в заброшенный колодец глубиной около десяти метров.

Огнеборцы аккуратно вытащили пса, используя специальное снаряжение. Операция прошла успешно благодаря слаженным действиям.

«Этот случай еще раз доказывает, что пожарные – это не только борцы с огнем, но и настоящие спасатели, готовые прийти на помощь в любой сложной ситуации», - прокомментировали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Ранее «Номер один» писал, как в Курумканском районе Бурятии пожарные спасли тонущего в бочке с водой дятла.

Теги
спасение пожарные собака

