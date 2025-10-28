42-летний улан-удэнец угнал велик школьника и продал за три тысячи

Ранее судимый 42-летний житель Улан-Удэ попал на видеокамеру во время того, как угонял велосипед подростка, поэтому полиции не составило труда опознать и найти его.

- В дежурную часть полиции обратилась жительница Иволгинского района с заявлением о том, что украли велосипед, принадлежащий ее несовершеннолетнему сыну. Не закрепив его замком, потерпевшие зашли в магазин. Ущерб оценили в 18 тысяч рублей. По прибытии на место происшествия, полицейские изъяли запись с видеокамер. На видеозаписи видно, как неизвестный мужчина, проходивший мимо, сел и уехал на велосипеде, - рассказали в МВД республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый 42-летний житель г. Улан-Удэ. Велосипед он успел продать за 3 тысячи рублей, но его все равно нашли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.

Фото: полиция Бурятии