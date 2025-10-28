Общество 28.10.2025 в 09:55

42-летний улан-удэнец угнал велик школьника и продал за три тысячи

Момент кражи попал на видеокамеру у магазина
A- A+
Текст: Елена Кокорина
42-летний улан-удэнец угнал велик школьника и продал за три тысячи

Ранее судимый 42-летний житель Улан-Удэ попал на видеокамеру во время того, как угонял велосипед подростка, поэтому полиции не составило труда опознать и найти его.

- В дежурную часть полиции обратилась жительница Иволгинского района с заявлением о том, что украли велосипед, принадлежащий ее несовершеннолетнему сыну. Не закрепив его замком, потерпевшие зашли в магазин. Ущерб оценили в 18 тысяч рублей. По прибытии на место происшествия, полицейские изъяли запись с видеокамер. На видеозаписи видно, как неизвестный мужчина, проходивший мимо, сел и уехал на велосипеде, - рассказали в МВД республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый 42-летний житель г. Улан-Удэ. Велосипед он успел продать за 3 тысячи рублей, но его все равно нашли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело.

Фото: полиция Бурятии

Теги
кража

Все новости

Новая поликлиника в Окинском округе Бурятии почти готова
28.10.2025 в 10:47
В Улан-Удэ подросток свалился с водонапорной башни
28.10.2025 в 10:24
В Бурятии задержали четырех браконьеров
28.10.2025 в 10:22
В Улан-Удэ спрятали пожарный гидрант под старым креслом
28.10.2025 в 10:03
Федеральная программа «СВОй бизнес» стартовала в Бурятии
28.10.2025 в 10:00
42-летний улан-удэнец угнал велик школьника и продал за три тысячи
28.10.2025 в 09:55
Алексей Цыденов: «Смотрим, что реально нужно людям»
28.10.2025 в 09:52
Ветеран СВО из Бурятии взял три медали на чемпионате мира CISM по стрельбе из лука
28.10.2025 в 09:33
Дома в центре Улан-Удэ остались без холодной воды
28.10.2025 в 09:30
В квартире жилого дома в Улан-Удэ выбило окно
28.10.2025 в 09:22
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
Новая поликлиника в Окинском округе Бурятии почти готова
На объекте побывал глава республики
28.10.2025 в 10:47
В Улан-Удэ спрятали пожарный гидрант под старым креслом
Интересное решение коммунальной проблемы нашли на улице Тобольская
28.10.2025 в 10:03
Дома в центре Улан-Удэ остались без холодной воды
Отключение продлится до 17 часов
28.10.2025 в 09:30
Пожарные Бурятии вытащили пса из 10-метрового колодца
Все произошло в селе Турка
28.10.2025 в 09:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru