Общество 28.10.2025 в 10:03
В Улан-Удэ спрятали пожарный гидрант под старым креслом
Интересное решение коммунальной проблемы нашли на улице Тобольская
Текст: Карина Перова
На улице Тобольская в Улан-Удэ нашли интересное решение коммунальной проблемы. Там спрятали пожарный гидрант без крышки под старым креслом.
Как отметили горожане, обычно его ломают большегрузы – в этот раз он оставался открытым два месяца. Люди обратились в Народный фронт.
«На выходных на гидрант поставили хрупкую пластиковую крышку. Кресло оставили – как запрещающий знак движения», - прокомментировали общественники.
Тегипожарный гидрант