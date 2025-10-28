В Улан-Удэ спрятали пожарный гидрант под старым креслом

На улице Тобольская в Улан-Удэ нашли интересное решение коммунальной проблемы. Там спрятали пожарный гидрант без крышки под старым креслом.

Как отметили горожане, обычно его ломают большегрузы – в этот раз он оставался открытым два месяца. Люди обратились в Народный фронт.

«На выходных на гидрант поставили хрупкую пластиковую крышку. Кресло оставили – как запрещающий знак движения», - прокомментировали общественники.