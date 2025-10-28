Общество 28.10.2025 в 10:47

Новая поликлиника в Окинском округе Бурятии почти готова

На объекте побывал глава республики
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
27 октября в рамках рабочей поездки в Окинский сойотский муниципальный округ глава Бурятии Алексей Цыденов проконтролировал ход строительства поликлиники в райцентре. Основной объем работы на объекте выполнен, строители планируют сдать его в декабре этого года. 

- В прошлые поездки в Оку одна из главных просьб жителей была новая поликлиника. Людям нужен современный медцентр. В июне начали строительство в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В декабре объект должны сдать — сейчас подрядчик идёт в графике, уже занимаются внутренней отделкой, - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов. 

Стоимость строительства составила 86,3 млн рублей. Новая поликлиника сможет принимать до 70 пациентов в день. 

- Здесь будут 3 структурных подразделения: женская консультация, детская поликлиника и взрослая поликлиника. Детская консультация у нас располагается в настоящее время в приспособленном помещении на другой улице, в связи с этим есть трудности в обслуживании. Но и здание, в котором она располагалась, не соответствует санитарным нормам. Там нет ни канализации, ни воды. То же самое по женской консультации, в настоящее время она располагается во взрослой поликлинике. Беременные женщины контактируют со всеми больными, которые приходят к нам в поликлинику, - рассказала главный врач Окинской ЦРБ Алина Бакшаханова. 

На площади в 600 квадратов будут кабинеты специалистов, УЗИ, прививочный, кабинет неотложной помощи, фильтр-бокс и кабинет здорового ребёнка. Предусмотрены централизованное отопление и водоснабжение.

- Практически основной объем работы завершен. До 1 ноября мы завершим работы по контракту все, а остается отделочная работа, укладка линолеума. Ну, и пусконаладочные работы, - рассказал директор компании-подрядчика ООО «Стройподряд» Баир Доржиев.
